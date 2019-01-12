12 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a yağmur engeli

Beşiktaşa yağmur engeli
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

'ın kampında ile oynayacağı hazırlık maçı şiddetli yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15:00'te oynanacak - hazırlık maçı hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.


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