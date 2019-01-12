12 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fatih Aksoy'u Sivasspor'a kiraladı

Beşiktaş Fatih Aksoyu Sivasspora kiraladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Kulübü, 21 yaşındaki defans oyuncusu 'un Demir Grup 'a kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz 'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

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