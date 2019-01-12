Beşiktaş Fatih Aksoyu Sivasspora kiraladı

12 Ocak 2019, Cumartesi
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Beşiktaş Fatih Aksoy'u Sivasspor'a kiraladı
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'un Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
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