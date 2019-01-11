Beşiktaş Fatih Aksoyu Sivasspora kiraladı

Beşiktaş Fatih Aksoy'u Sivasspor'a kiraladı
Pepe ile sözleşmesini fesheden Beşiktaş, bir stoperi ile daha yollarını ayırdı. Fatih Aksoy, Süper Lig takımlarından Sivasspor'a kiralandı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.
20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor.
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