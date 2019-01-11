11 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fatih Aksoy'u Sivasspor'a kiraladı

Beşiktaş Fatih Aksoyu Sivasspora kiraladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 Giriş Tarihi: 11.01.2019

Pepe ile sözleşmesini fesheden , bir stoperi ile daha yollarını ayırdı. , Süper Lig takımlarından Sivasspor'a kiralandı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren , ikinci transferini gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de 'tan 'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.

20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor.

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