11 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş kampına ziyaret

Lucescudan Beşiktaş kampına ziyaret
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.01.2019

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'ın kampını ziyaret etti. Lucescu'ya yardımcısı ve Beşiktaş'ın eski kaptanı da eşlik etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdüren 'ın bugün yapılan antrenmanında ziyaretçisi vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü , siyah-beyazlıların antrenmanını takip etti. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'la şampiyonluğa ulaşan Rumen teknik adama, Beşiktaş'ın uzun yıllar kaptanlığını da yapan, Mircea Lucescu'nun yardımcısı da eşlik etti. Antrenmanın bitmesinin ardından milli futbolcular Mircea Lucescu'ya "Hoş geldin" derken, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida da, Lucescu'nun yanına giden isimlerden birisi oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mircea Lucescu'ya sarıldıktan sonra bir süre sohbet etti. İki isim daha sonra Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele giriş yaptı.

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