11 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre: Tekliflerle ilgilenmiyorum

Gökhan Töre: Tekliflerle ilgilenmiyorum
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

'ın Portekizli starı Quaresma kendisi için yapılan tekiflerle ilgilenmediğini söyledi. Star oyuncu, "Sadece takımın başarısına odaklandım" dedi.

'ın yıldız oyuncusu Quaresma, kendisi için yapılan tekliflerle ilgilenmediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu sadece takımın başarısına odaklandığını ifade ederek, "Ligin 2. yarısına en iyi şekilde girmek istiyorum. Bunun için formda olmalıyım. İyi bir hazırlık dönemi geçirirsem bunun lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. 'ın sadece lig mücadelesi yaptığını vurgulayan Quaresma, "Ne Avrupa ne de 'nda yokuz. 17 maç oynayarak ligi bitireceğiz. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde olmamazı rağmen pes etmedik. Yeter ki bundan sonraki maçları kazanalım. Bu takım iyi bir ekip" diye konuştu.

Gökhan Töre'ye Kayseri kancası

Beşiktaş'ta kampa götürülmeyen 'ye ekiplerinden 'un talip olduğu öne sürüldü.

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