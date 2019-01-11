Gökhan Töre: Tekliflerle ilgilenmiyorum
Beşiktaş'ın Portekizli starı Quaresma kendisi için yapılan tekiflerle ilgilenmediğini söyledi. Star oyuncu, "Sadece takımın başarısına odaklandım" dedi.
Kartal'ın yıldız oyuncusu Quaresma, kendisi için yapılan tekliflerle ilgilenmediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu sadece takımın başarısına odaklandığını ifade ederek, "Ligin 2. yarısına en iyi şekilde girmek istiyorum. Bunun için formda olmalıyım. İyi bir hazırlık dönemi geçirirsem bunun lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın sadece lig mücadelesi yaptığını vurgulayan Quaresma, "Ne Avrupa ne de Türkiye Kupası'nda yokuz. 17 maç oynayarak ligi bitireceğiz. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde olmamazı rağmen pes etmedik. Yeter ki bundan sonraki maçları kazanalım. Bu takım iyi bir ekip" diye konuştu.
Gökhan Töre'ye Kayseri kancası
Beşiktaş'ta kampa götürülmeyen Gökhan Töre'ye Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un talip olduğu öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!