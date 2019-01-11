Gökhan Töre: Tekliflerle ilgilenmiyorum

Beşiktaş'ın Portekizli starı Quaresma kendisi için yapılan tekiflerle ilgilenmediğini söyledi. Star oyuncu, "Sadece takımın başarısına odaklandım" dedi.

Kartal'ın yıldız oyuncusu Quaresma, kendisi için yapılan tekliflerle ilgilenmediğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu sadece takımın başarısına odaklandığını ifade ederek, "Ligin 2. yarısına en iyi şekilde girmek istiyorum. Bunun için formda olmalıyım. İyi bir hazırlık dönemi geçirirsem bunun lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın sadece lig mücadelesi yaptığını vurgulayan Quaresma, "Ne Avrupa ne de Türkiye Kupası'nda yokuz. 17 maç oynayarak ligi bitireceğiz. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde olmamazı rağmen pes etmedik. Yeter ki bundan sonraki maçları kazanalım. Bu takım iyi bir ekip" diye konuştu.



Gökhan Töre'ye Kayseri kancası



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