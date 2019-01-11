11 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Beşiktaşta keyifler yerinde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.01.2019

'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden , sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Futbolcuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi.

İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta geldiği Antalya'da hazırlıklarına sıkı şekilde devam eden , bu sabah oldukça keyifli bir antrenman yaptı. Futbolcular salonda ısındıktan sonra sahaya indi. Teknik Direktör yönetiminde yapılan çalışmada, 2'şerli takımlarla dar alanda maç yapıldı. Daha sonra takımı 3'e ayıran Şenol Güneş, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. , Lens, Oğuzhan, , Fatih Aksoy, Vida ve Utku'nun yer aldığı takım galip gelirken, her maçtan sonra olduğu gibi fotomuhabirlere galibiyet pozu verildi.

Antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrasında kısa süreli sakatlık geçiren Lens, ağrısı olmasına karşın çalışmaya devam etti.

Yeni transfer , kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürürken ve da salonda çalıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Lucescudan Beşiktaş kampına ziyaret Lucescu'dan Beşiktaş kampına ziyaret
Gökhan Töre: Tekliflerle ilgilenmiyorum Gökhan Töre: Tekliflerle ilgilenmiyorum
Burak Yılmaza destek olunmalı Burak Yılmaz'a destek olunmalı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör