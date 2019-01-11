11 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Larin: Goller attıkça özgüven artar

BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

Genç forvet Cyle , “Baskıyı sevdiğimi düşünüyorum atmosfer motivasyonumu artırıyor” diye konuştu

'ın Kanadalı forveti Cyle , kampında iddialı konuştu. Kamp döneminde yeniden bir takım birlikteliği oluşturduklarını belirten Larin, "Bu da pozitif bir gelişme. Ekstra antrenmanlar yapıyorum. Burada attığı goller de pozitif bir gelişme oldu. Goller atmak özgüven gelişmesi oldu. Kampta her şey şu ana kadar yolunda gitti" ifadelerini kullandı. Mücadeleye hazır olmasaydı Beşiktaş'a gelmeyeceğini ve 'da kalacağını belirten genç oyuncu şöyle devam etti: "ABD Ligi'nde de baskı vardı ama buradaki seviye ve ilgiyle kıyaslanamaz. Baskıyı sevdiğimi düşünüyorum. atmosferler motivasyonumu da artırıyor. Her maçta elimden geleni yapıyorum. 3 gol attım hazırlık maçlarında. Daha çok süre aldıkça performans da yükseliyor. Zaman meselesi. Bu pozitif durumun sezonun geri kalanına da yansıyacağını düşünüyorum. Doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışıyorum. Şut atma konusunda kendimi daha çok geliştiriyorum."

DEVAMLILIK SAĞLARIZ

Kanadalı forvet, ligin ilk yarısındaki bazı maçlarda devamlılık yönünden eksik kaldıklarını itiraf etti. Larin, "Aslında ligin ilk yarısında bazı maçlarda çok iyi bir takım birlikteliği ortaya koyduk ve birlikte mücadele ettik. Ancak bazı maçlarda bir devamlılık eksikti ve şimdi ligin ikinci yarısında bu devamlılığı sağlayacağız ve bambaşka bir Beşiktaş izleteceğiz" dedi. Şampiyonlukla ilgili konuşan genç golcü, "Bu her zaman aklımızda ve bunu yapabileceğimize inanıyorum. Yeterli kaliteye sahibiz. Bunu yapabilirsek ligdeki her maçı kazanabiliriz. Bunu da yapınca şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

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