Burak Yılmaza destek olunmalı

Yusuf Şimşek, Burak transferi için “Türkiye’nin en iyi santrforu” yorumunu yaptı

Siyah -beyazlıların unutulmaz futbolcularından Yusuf Şimşek, Burak Yılmaz transferini haber1903'e değerlendirdi. Burak'ın Türkiye'nin en iyi santrforu olduğunu dile getiren Şimşek; "Beşiktaş'ta çok iş yapacağını düşünüyorum. En olgun döneminde Beşiktaş'a geldi. Bu saatten sonra oyuncu ile ilgili güzel şeyler söylememiz gerekiyor. Netice itibari ile Beşiktaş ile sözleşme imzalamış. Burak Yılmaz'a destek vermemiz lazım. Büyük sorumluluk altına girdi. Bir grup seviyor, bir grup sevmiyor. O da kendini herkese sevdirmeli" dedi. Bu arada Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Olivier Veigneau de, Burak için "Çok iyi bir bitirici. Her zaman kontrol altında tutulması gereken bir oyuncu" ifadelerini kullandı



BURAK SIKI ÇALIŞIYOR



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maçlarında forma şansı vermediği tecrübeli forvetin istekli görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Burak Yılmaz'ın Antalya kampındaki bu hırsı dikkat çekerken, ba şarılı forvetin ikinci yarının ilk maçında ilk 11'de olmasa da, 18 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Burak için İkinci Başkan Serdal Adalı da "Burak iyi bir Beşiktaşlı, bize katkı sağlayacağına eminim. Sezon sonuna kadar en az 10 gol atacaktır" diyerek yıldız futbolcuya sonuna kadar güvendiklerini ifade etmişti.