09 Ocak 2019, Çarşamba
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Cezayir’den 21 yaşında orta saha
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bu kez Cezayir basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Cezayir'in Competition sitesinin haberine göre Beşiktaş, Cezayir Ligi takımlarından MC Algier'in Malili orta sahası Aliou Dieng ile ilgileniyor. Ön libero oynayan futbolcu için Cezayir ekibiyle görüştüğü MC Algier takımının da futbolcuyu yazın satmayı düşündüğü belirtildi.
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