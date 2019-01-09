09 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Cezayir’den 21 yaşında orta saha

Cezayir’den 21 yaşında orta saha
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.01.2019

çalışmalarını sürdüren için bu kez Cezayir basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cezayir'in Competition sitesinin haberine göre , Cezayir Ligi takımlarından MC 'in Malili orta sahası ile ilgileniyor. Ön libero oynayan futbolcu için Cezayir ekibiyle görüştüğü MC Algier takımının da futbolcuyu yazın satmayı düşündüğü belirtildi.
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