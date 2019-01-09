Vida’yı Monaco ile West Ham istiyor. Hırvat stoperden 12 milyon Euro civarında gelir bekleniyor. Monaco transferde bir adım önde Loris Karius’un Liverpool’daki selefinden Alman kaleciye mesaj geldi Vida’dan gelecek para ile sağ bek ile birlikte yeni transfer Mirin’in ardından bir stoper daha alınacak. Her iki mevki için de 2’şer aday var

Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşıyor. Stoper mevkine Mirin'i takviye eden Beşiktaş, oyuncusu Vida için kıran kırana bir pazarlığın içinde. Vida'nın satışması halinde sağ bek ve stoper transferleri gerçekleştirilecek. Vida'yı Monaco ile West Ham istiyor. 12 milyon Euro teklif eden Monaco bir adım önde



Vida'nın satışı ile kasa dolacak



Ancak Vida'dan elde edilecek gelir pisaya kızışırsa daha da artabilir. Vida'nın satışının ardından alınacak sağ bek için 2, stoper için de yine 2 aday var. Sağ bek adayları İtalya Ligi Serie A'da forma giyiyor.



Sağ bekler İtalya Ligi'nden



Beşiktaş sağ bek için Roma'dan Hollandalı oyuncu Karsdorp ve Sampdoria'dan Polonyalı Bereszynki ile temas halinde. Vida'nın satışının ardından bu iki savunmacıdan birinin Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.



Tosic geri dönmek istiyor



Stoper adayları ise eski dost Tosic ile Milan'ın Kolombiyalı oyuncusu Cristian Zapata. Tosic yeniden Beşiktaş'a dönmek için hazır. Ancak yine de son kararı Şenol Güneş ve Beşiktaş yönetimi verecek.