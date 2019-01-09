09 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vida gidiyor 2 yıldız geliyor

Vida gidiyor 2 yıldız geliyor
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 08.01.2019

’yı ile West Ham istiyor. Hırvat stoperden 12 milyon Euro civarında gelir bekleniyor. Monaco transferde bir adım önde Loris Karius’un ’daki selefinden Alman kaleciye mesaj geldi Vida’dan gelecek para ile sağ bek ile birlikte yeni Mirin’in ardından bir stoper daha alınacak. Her iki mevki için de 2’şer aday var

transferde sıcak saatler yaşıyor. Stoper mevkine Mirin'i takviye eden Beşiktaş, oyuncusu için kıran kırana bir pazarlığın içinde. Vida'nın satışması halinde sağ bek ve stoper transferleri gerçekleştirilecek. Vida'yı ile West Ham istiyor. 12 milyon Euro teklif eden Monaco bir adım önde

Vida'nın satışı ile kasa dolacak

Ancak Vida'dan elde edilecek gelir pisaya kızışırsa daha da artabilir. Vida'nın satışının ardından alınacak sağ bek için 2, stoper için de yine 2 aday var. Sağ bek adayları Serie A'da forma giyiyor.

Sağ bekler İtalya Ligi'nden

Beşiktaş sağ bek için Roma'dan Hollandalı oyuncu Karsdorp ve Sampdoria'dan Polonyalı Bereszynki ile temas halinde. Vida'nın satışının ardından bu iki savunmacıdan birinin Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Tosic geri dönmek istiyor

Stoper adayları ise eski dost Tosic ile Milan'ın Kolombiyalı oyuncusu Cristian Zapata. Tosic yeniden Beşiktaş'a dönmek için hazır. Ancak yine de son kararı ve Beşiktaş yönetimi verecek.

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