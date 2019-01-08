08 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Erzurumlu öğrencilere karne hediyesi

Beşiktaştan Erzurumlu öğrencilere karne hediyesi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 08.01.2019

Spor Kulübünün gönderdiği 800 forma, sömestir tatili öncesi 'daki ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak dağıtıldı.

Kulübü yetkilisi 'la kente gelen heyet, Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Topuz ve , ardından Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelip Beşiktaş Kulübünce gönderilen siyah-beyazlı formaları öğrencilere dağıttı.

Vali Memiş, burada yaptığı açıklamada, tesadüfen siyah ve beyaz renkli elbise giyindiğini ama aslında taraftarı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Aslında hepimiz 'nin doğusundaki temsilcisi olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarıyız. Ligde kalmak, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Beşiktaş Kulübü Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben Fenerbahçeliyim, iki oğlum taraftarı, diğer akrabalarım Beşiktaşlı. Bu bir gönül meselesi, tatlı bir rekabet var. takımlarının başarılarıyla gurur duyuyoruz."

Forma dağıtımı sonrası sınıfları gezen Memiş ve Beşiktaş heyeti, siyah-beyazlı takımın formasını giyen çocuklarla hatıra fotoğraf çektirip onlarla takımın şarkılarını söyledi.

Burhan Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ın talimatı doğrultusunda ülke genelinde bütün çocuklara Beşiktaş ruhunu ve sevgisini aşılamak için yola çıktıklarını belirterek, "Başkanımız Fikret Orman çocuklarımıza sömestir tatili öncesi formaları karne hediyesi olarak gönderdi." ifadesini kullandı.



Kaynak: AA
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