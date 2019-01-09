09 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Beşiktaş Sompo Japan Fransa'da kazandı

Beşiktaş Sompo Japan Fransada kazandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 10. maçında Fransız kulübü SIG Strazburg'u 69-64 yendi.

Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 36-32 önde gitti.

3. periyottaki etkili oyunuyla 52-51 öne geçen , mücadeleyi de 69-64 kazandı.

Beşiktaşlı Rich, 28 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Buva da 12 sayılık katkıda bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan 10. haftada 5. galibiyetini, SIG Strazburg ise 4. yenilgisini aldı.

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