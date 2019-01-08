08 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Stoperler para bastı

Stoperler para bastı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2019

stoper satışından 30 milyon euro kazandı

'ta, Başkan , savunma oyuncularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti. Siyah-beyazlılar stoper oyuncularının satışı sonrası 29 milyon 800 bin euro'yu kasasına koydu. Beşiktaş'ın sattığı oyuncular ve kazandığı paralar şöyle: (5 milyon euro), Ersan Gülüm (7 milyon euro), Alexis Delgado (400 bin euro), Marcelo Guedes (7 milyon euro), Luiz Rhodolfo (1.4 milyon euro), (4.5 milyon euro), Matej Mitrovic (4.5 milyon euro).

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