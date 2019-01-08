Stoperler para bastı

Beşiktaş stoper satışından 30 milyon euro kazandı

Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman, savunma oyuncularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti. Siyah-beyazlılar stoper oyuncularının satışı sonrası 29 milyon 800 bin euro'yu kasasına koydu. Beşiktaş'ın sattığı oyuncular ve kazandığı paralar şöyle: Atınç Nukan (5 milyon euro), Ersan Gülüm (7 milyon euro), Alexis Delgado (400 bin euro), Marcelo Guedes (7 milyon euro), Luiz Rhodolfo (1.4 milyon euro), Dusko Tosic (4.5 milyon euro), Matej Mitrovic (4.5 milyon euro).