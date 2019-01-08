Roma’nın Ozi ısrarı
La Gazetta dello Sport, Roma Teknik Direktörü Francesco’nun hedefinde orta saha için Oğuzhan Özyakup olduğunu iddia etti
Bu sezon Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen Oğuzhan Özyakup için İtalya basınından büyük bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport, Roma'nın orta alana takviye konusunda iki isim üzerinde durduğu ve bu iki isimden birinin Oğuzhan Özyakup olduğu yazdı. İtalyan temsilcisinin, kiralama formülüyle Beşiktaş ile görüşmeye hazırlandığı belirtilirken, diğer bir isimin de Torino'da forma giyen Meite olduğu belirtildi. ANCAK İtalyan basını 23 yaşındaki genç orta sahanın yüksek maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu, Roma'nın Oğuzhan isminde daha fazla yoğunlaştığını iddia etti. İtalyan ekibi, Oğuzhan Özyakup'u sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Ancak Roma'nın sözleşmeye satın alma opsiyonu da koymak istediği ifade edildi. Haberde siyah beyazlıların Roma'nın bu teklifine sıcak bakabileceği yazıldı.
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