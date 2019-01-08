08 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Roma’nın Ozi ısrarı

Roma’nın Ozi ısrarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2019

dello Sport, Roma Teknik Direktörü Francesco’nun hedefinde orta saha için olduğunu iddia etti

Bu sezon 'ta istenilen performansı gösteremeyen için basınından büyük bir iddia geldi. dello Sport, Roma'nın orta alana takviye konusunda iki isim üzerinde durduğu ve bu iki isimden birinin Oğuzhan Özyakup olduğu yazdı. İtalyan temsilcisinin, kiralama formülüyle Beşiktaş ile görüşmeye hazırlandığı belirtilirken, diğer bir isimin de Torino'da forma giyen Meite olduğu belirtildi. ANCAK İtalyan basını 23 yaşındaki genç orta sahanın yüksek maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu, Roma'nın Oğuzhan isminde daha fazla yoğunlaştığını iddia etti. İtalyan ekibi, Oğuzhan Özyakup'u sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Ancak Roma'nın sözleşmeye satın alma opsiyonu da koymak istediği ifade edildi. Haberde siyah beyazlıların Roma'nın bu teklifine sıcak bakabileceği yazıldı.

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