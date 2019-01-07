07 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta yeni transfer Mirin ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş’ta yeni transfer Mirin ilk antrenmanına çıktı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

, ’in devre arası hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Mirin de takımla ilk antrenmanına çıktı.

'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te devam eden , çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni Nicolas Isimat Mirin ilk kez sahaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan antrenmanlar açma-germe çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular topla koordine çalışmaları yaparken antrenmanın devam bölümünde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Pas çalışması esnasında ayağında ağrı hisseden Quaresma'ya buz tedavisi uygulandı. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünü dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Beşiktaş'ta ve salonda güç ve kuvvet çalışması yaptı.

Siyah-beyazlıların hazırlıklarını Beşiktaş Asbaşkanı da takip etti.

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