07 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Quaresma antrenmanı yarıda bıraktı

Quaresma korkuttu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2019

Pas çalışması sırasında sağ ayağında hisseden saha kenarına geldi.

'ın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı takımda ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlıların, 'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, yeni Isimat-Mirin de yer aldı.

Antalya kampına dün akşam dahil olan Isimat-Mirin, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Quaresma yarıda bıraktı

Pas çalışması sırasında sağ ayağında hisseden saha kenarına geldi. Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti. Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden 'a, takımdan ayrı salonda özel idman programı uygulanırken, baldırında ağrı hisseden ile de salonda çalıştı.

Neşeli antrenman

Beşiktaş'ın sabah antrenmanı oldukça neşeli geçti.

Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Serdar Adalı antrenmanı izledi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı da antrenmanı takip etti.

Adalı ile transfer komitesi üyesi Melih Aydoğdu da idmanı izleyenler arasında yer aldı.

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