07 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Beşiktaş Sompo Japan Fransa deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan Fransa deplasmanında
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta müsabakasında yarın Fransız ekibi SIG Strasbourg'a konuk olacak.

Rhenus Sport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSI 22.30'da başlayacak.

Gruptaki 9 maçında 4 galibiyet, 5 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. 6 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan SIG Strasbourg ise 2. sırada bulunuyor.

Grubun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fransız ekibi, 'da 78-71 mağlup etmişti.

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