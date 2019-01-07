Beşiktaş savunmada istikrar sağlayamadı

Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, başkan Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı kulübe katılan 16. savunma oyuncusu oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık koltuğuna 2012 yılında oturan Fikret Orman'ın, görev süresi boyunca ağırlıklı olarak stoper mevkisinde oynayan futbolcuları transfer etmesi dikkati çekti.

"FEDA" olarak adlandırılan ilk sezonunda savunmaya Sakaryaspor'dan Berat Çetinkaya ve Fransız oyuncu Julien Escude'yi transfer eden Orman, 2013-2014 sezonunda ise Kolombiya'nın gelecek vaat eden isimlerinden Pedro Franco'ya siyah-beyazlı formayı giydirdi. Stoperde görev yapan oyunculardan istediği verimi alamayan siyah-beyazlı ekip, aynı sezonun devre arasında ise Galatasaray'dan Dany Nounkeu'yu transfer etti.

Orman, bir sonraki sezon devre arasında Alexander Milosevic'i AIK'tan transfer ederken, 2015-2016 sezonu en fazla stoper transferi yapılan dönem oldu. Bu sezonda teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşan siyah-beyazlı kulüp, yeni kadro yapılanmasında kadrosuna 4 stoper kattı.

Brezilya ekibi Gremio'dan Luiz Rhodolfo'yu alan Beşiktaş, Gençlerbirliği'nde oynayan Dusko Tosic'i de transfer etti. Beşiktaş aynı sezonun ara transfer döneminde Marcelo Guedes ve Alexis Delgado'ya da siyah-beyazlı formayı giydirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunun devre arasında Hırvat oyuncu Matej Mitrovic'i transfer ederken, sezon başında Çin takımı Hebei China Fortune'ya transfer olan Ersan Adem Gülüm'ü ve Leipzig'e giden Atınç Nukan'ı ocak ayında kiralık olarak yeniden kadroya dahil etti.

Beşiktaş'ın savunmanın göbeğine yaptığı transferler geçen sezon da sürdü.

Portekiz Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Pepe geçen sezonun başında siyah-beyazlı takıma imza atarken, Hırvat Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Domagoj Vida da Beşiktaş formasını giydi.

Beşiktaş bu sezon da stoper transferlerine devam etti.

Şili Milli Takımı'nda görev yapan Enzo Roco, siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk stoper transferi olurken, ara transfer döneminde alınan Nicolas Isimat-Mirin, Fikret Orman'ın 16. stoper transferi oldu.

STOPERLER PARA BASTI

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın, savunma oyuncularının satışından elde ettiği gelir de dikkati çekti.

Orman yönetimi, siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Atınç Nukan'ı 5 milyon avro karşılığında Almanya ekibi Leipzig'e gönderirken, aynı sezonun devre arasında ise Ersan Adem Gülüm'ü Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon avro bedelle sattı.

Siyah-beyazlı takımda sadece yarım sezon geçiren Alexis Delgado'nun, 400 bin avro karşılığında Alaves'e transferine izin veren Beşiktaş yönetimi, 2017-2018 sezonu öncesinde Marcelo Guedes'i 7 milyon avroya Olympique Lyon'a sattı. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını kaybeden Luiz Rhodolfo ise 1 milyon 400 bin avro bedelle Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu.

Beşiktaş bu sezonun başında ise Dusko Tosic'in Çin'e transferine izin verdi. Sırp futbolcu, 4 milyon 500 bin avro bedelle Guangzhou'ya transfer edilirken, siyah-beyazlı takımda beklentileri karşılayamayan Matej Mitrovic de 4 milyon 500 bin avroya Belçika ekibi Club Brugge'e satıldı.

Beşiktaş, stoper oyuncularının satışı sonrası 29 milyon 800 bin avroyu kasasına koydu.