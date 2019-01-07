Nicolas Isimat-Mirin: "Savaşmak için geldim"

Sağlık kontrolünden geçen Fransız stoper, “Savaşmak için buradayım. Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Beşiktaş'ın PSV'den transfer ettiği Isimat Mirin, dün sabah İstanbul'a geldi. Fransız stoper, önce sağlık kontrolünden geçti. Tetkikler sonrası Beşiktaşlıların meşhur 'Kartal' pozunu veren 27 yaşındaki futbolcu, hırsını ortaya koydu. "Beşiktaş'a savaşmak, elimden geleni vermek için geldim" diyen 1.87 boyundaki savunmacı, "Beşiktaş'a Avrupa'da saygı duyulan bir kulüp. Türkiye'de son yılların en başarılı takımı. Bunlar transferimde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

EN KISA SÜREDE ALIŞACAĞIM

Yeni bir başlangıç yapmak için siyah-beyazlılara geldiğini sözlerine ekleyen Mirin, "Takımda yıldız oyuncular var. Onlarla birlikte ter dökecek olmak büyük bir tecrübe. Hala öğrenecek bir şeylerim olduğunu düşünüyorum. En kısa sürede buraya alışıp en iyisini yapmak amacındayım" ifadelerini kullandı. Tecrübeli stoper ayrıca, taraftarlara da ayrı bir parantez açarak, "Ne kadar ateşli ve tutkulu olduklarını biliyorum. Onlarla buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

COCU TENİS TOPU ÇALIŞTIRDI

Bu sezon PSV formasını 6 maçta toplam 316 dakika forma giyen Mirin Hollanda Kupası'nda bir gol atmıştı. Geçen sezon takımın başındaki Cocu, Fransız stopere 32 maçta görev vermişti. Mirin, Yüzde 86.8 isabetli pas ve 2.5 hava topu mücadelesiyle oynadı. Bu arada Cocu, PSV'yi çalıştırdığı dönemde Mirin'i penaltı yapmaması için antrenmanda tenis topu ile çalıştırmıştı. "Takımda çok sayıda yıldız var. Onlarla birlikte ter dökecek olmak büyük bir tecrübe. Hala öğrenecek bir şeylerim var. Bu benim için yeni bir başlangıç olacak"