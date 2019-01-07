07 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Çizme'den Oğuzhan Özyakup iddiası
Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 Giriş Tarihi: 06.01.2019
Beşiktaş ile yollarını ayıracağı iddia edilen Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan transfer iddiası geldi.
Il Messaggero gazetesi, Roma'nın 26 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığını ileri sürdü. Roma'nın Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif edeceği belirtilen haberde, Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Oğuzhan Özyakup'u sezon başında da istediği hatırlatıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!