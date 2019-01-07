07 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Çizme'den Oğuzhan Özyakup iddiası

Çizmeden Oğuzhan iddiası
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 Giriş Tarihi: 06.01.2019

ile yollarını ayıracağı iddia edilen  için 'dan iddiası geldi.

Il Messaggero gazetesi, Roma'nın 26 yaşındaki oyuncuyu listesine aldığını ileri sürdü. Roma'nın 'a 10 milyon euro teklif edeceği belirtilen haberde, Roma Sportif Direktörü Monchi'nin 'u sezon başında da istediği hatırlatıldı.
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