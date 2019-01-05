Alkışlar Burak Yılmaza

Teknik direktör Şenol Güneş, önceki gece kampa katılan, dün de ilk idmanına çıkan Burak Yılmaz’ı hem arkadaşlarıyla tanıştırdı hem de alkışlattı. Burak, kampa gelmeden Başkan Fikret Orman ile görüşerek, “Çocukluğumun takımında yeni başarıları, taraftarımızla birlikte alacağız” dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, dün sabah yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Önceki gece geç saatlerde Antalya'ya gelerek kampa dahil olan golcü oyuncuyu takım arkadaşları karşıladı. Sabah antrenmanında takımla birlikte sahaya çıkan Burak Yılmaz, ayağının tozuyla geldiği Antalya'da, Beşiktaş'ın ilk saha çalışmasında takımdaki yerini aldı. Antrenman öncesinde çekilen takım fotoğrafının ardından Şenol Güneş, futbolcuları orta sahada toplayarak toplantı yaptı. Burak Yılmaz'ı yanına çağıran tecrübeli teknik direktör, yıldız futbolcuya 'hoşgeldin' dedi. Güneş'in konuşmasının ardından, takım arkadaşları da Burak Yılmaz'ı alkışladı.

ORMAN: ZOR BİR DÖNEM SENİ BEKLİYOR

Bu arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Burak Yılmaz ile Antalya'ya gitmeden önce özel bir görüşme yaptığı ifade edildi. Başkan Orman'ın tecrübeli oyuncuya, "Zor bir dönem seni bekliyor. Bizim de özellikle gol yollarında yaşadığımız sıkıntılar var. Bu yüzden neredeyse bir gol bile kaçırma kredin yok, sana güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın da Başkan Fikret Orman'a, "Ben buraya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Hiçbir takıma yıldız olarak gitmedim, ama hep başardım. Çocukluğumun takımında da elbette başaracağım. Beşiktaş tribünlerinin gönlünü alacak ve yeniden Burak Yılmaz diye inleteceğim" sözünü verdiği bildirildi.

BONSERVİSİ 8.5 MİLYON TL

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi resmiyet kazandı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada; Beşiktaş'ın Trabzonspor'a, sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 lira ödeyeceği belirtildi.

11 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Burak Yılmaz, Beşiktaş ile ikinci kez sözleşme imzalayarak 11 sezon sonra siyah-beyazlı ekibe döndü. Beşiktaş'a 2006-07 sezonu başında Antalya'dan transfer olan ve 2007-08 sezonu devre arasında Manisaspor ile anlaşan Burak Yılmaz, bu dönemdeki 49 resmi maçta 6 gol kaydetti. 2006-07'de ligde 30 maçta 5 gol atan oyuncu, UEFA'nda 6 maçta, Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giymesine karşın gol atamadı. İlk sezonunda 38 resmi karşılaşmada 5 gol kaydeden Burak Yılmaz, 2007-08 sezonunda çıktığı 9 lig maçında 1 gol sevinci yaşadı. Burak, Şampiyonlar Ligi eleme ve grup maçlarında da 1'er kez olmak üzere 2 maçta oynadı, ancak gol atamadı. Burak, böylelikle siyah-beyazlı takım forması altında 49 resmi maçta 6 gol atıp iyi bir performans ortaya koyamamış ve Manisaspor'un yolunu tutmuştu.

SÜREYYA SONER'DEN YAKIN İLGİ

Beşiktaş'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner, Burak'ı sevgi dolu karşılayanların başında geldi. Soner, sabah idmanında Burak'la karşı karşıya geldiğinde tecrübeli oyuncuya sarıldı ve "Yuvana hoşgeldin golcü, başarılar" diyerek destek verdi. Burak'ın da emektar malzemeciye aynı samimiyetle sarılarak, "İnşallah" dediği öğrenildi.

GALATASARAY'DA DURMADI

Burak Yılmaz, G.Saray formasıyla 4 farklı kulvarda çıktığı 141 resmi maçta rakip ağları toplam 82 kez havalandırarak, takım bazında en iyi ikinci performansına ulaştı. Golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 105 Süper Lig, 25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 de TFF Süper Kupa maçında görev aldı. Burak, Süper Lig'de 65 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda 7 gol atarken, TFF Süper Kupa'da ise rakip fileleri havalandıramadı.

TRABZON'DA REKOR KIRDI

Çin'in Beijing Guan takımda 32 maçta 19 gol atan Burak Yılmaz, 2017-18 başında tekrar Trabzonspor'a döndü. Bordo-mavili futbolcu, iki ayrı dönemde Trabzonspor formasıyla toplam 125 resmi maçta 86 gole ulaştı. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımda 107 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Avrupa Ligi, 7 Ziraat Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa maçında forma giydi. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımla ligde 83, Avrupa kupalarında 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez gol sevinci yaşadı.

HOŞ GELDİN MESAJI

Beşiktaş Kulübü, kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için "hoş geldin" mesajı yayımladı. Siyahbeyazlı kulübün internet sitesinden "Beşiktaş'a hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Futbol takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Yılmaz'a başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.