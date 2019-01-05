Şenol Güneş öğrencilerini uyardı

Teknik direktör Şenol Güneş, dün sabah yapılan antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı.

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Pas çalışması sırasında oyunu durduran tecrübli çalıştırıcı, futbolculara, daha etkili ve birlikte baskı yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Deneyimli teknik adam, antrenmanın son bölümünde ise futbolcularla birlikte yere yatarak esneme hareketleri yaptı.