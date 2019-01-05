05 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Şenol Güneş öğrencilerini uyardı
Giriş Tarihi: 04.01.2019
Teknik direktör Şenol Güneş, dün sabah yapılan antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı.
Pas çalışması sırasında oyunu durduran tecrübli çalıştırıcı, futbolculara, daha etkili ve birlikte baskı yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Deneyimli teknik adam, antrenmanın son bölümünde ise futbolcularla birlikte yere yatarak esneme hareketleri yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!