05 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş öğrencilerini uyardı

Şenol Güneş öğrencilerini uyardı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Teknik direktör , dün sabah yapılan antrenmanda oyuncularını sık sık uyardı.

Pas çalışması sırasında oyunu durduran tecrübli çalıştırıcı, futbolculara, daha etkili ve birlikte baskı yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Deneyimli teknik adam, antrenmanın son bölümünde ise futbolcularla birlikte yere yatarak esneme hareketleri yaptı.
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