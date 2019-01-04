04 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, bir eksikle hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, bir eksikle hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Sezonunun ilk yarısını lider ’in 9 puan gerisinde 7. sırada tamamlayan , ikinci yarı hazırlıkları için geldiği ’da hazırlıklarını sürdürdü.

Serik ilçesi Belek bölgesindeki Glorıa Sports Arena'da devre arası kampını sürdüren siyah-beyazlılar, sabah antrenmanın ardından bu akşam ikinci antrenmanına çıktı. 'dan transferi gerçekleştirilen 'ın da katıldığı antrenman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları Guti Hernandez ile yönetiminde gerçekleşti.

Burak Yılmaz takımdan ayrı çalıştı

Bugün sabah antrenmanında siyah-beyazlı ekiple ilk çalışmasını gerçekleştiren Burak Yılmaz, günün son antrenmanında takımdan ayrı düz koşu yaptı. Trabzonspor'da son dönemde kadro dışı kalan Yılmaz'ın maç eksiğinden kaynaklanan eksiğini kapatabilmek için fazla efor sarf ettiği de gözlerden kaçmadı.

Fikret Orman yakından takip etti

Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı 'n da izlediği antrenmanda takım ısınma hareketleri, pas ve taktik çalışması yaptı. Taktik çalışması sırasında basit bir sakatlık geçiren , sağlık görevlileri tarafından kontrolü yapılarak çalışmaya devam etti.

Medel katıldı, Karius henüz gelmedi

kampı kadrosunda yer alan Garry izninin akşam antrenmanında sona ermesiyle birlikte çalışmalara başladı. Medel, Burak ile birlikte düz koşu yaparken, kampa henüz katılmayan kaleci Loris Karius'un yarın ki sabah antrenmanında takımla birlikte sahaya çıkacağı öğrenildi.

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