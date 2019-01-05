Quaresmanın keyfi yerinde

05 Ocak 2019, Cumartesi
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Quaresma'nın keyfi yerinde
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019
Beşiktaş'ın Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, dün sabahki antrenmandaki neşeli hareketleri ile dikkati çekti.
Kamp kadrosuna son anda dahil edilen tecrübeli oyuncu, toplu koşular sırasında ilk sırada yer alırken, yaptığı esprilerle takım arkadaşlarının neşesi oldu. Bu arada 15 Ocak'ta bitecek kamp süresini uzatma ihtimali olduğu belirtildi.
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