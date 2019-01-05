Quaresmanın keyfi yerinde

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, dün sabahki antrenmandaki neşeli hareketleri ile dikkati çekti.

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Kamp kadrosuna son anda dahil edilen tecrübeli oyuncu, toplu koşular sırasında ilk sırada yer alırken, yaptığı esprilerle takım arkadaşlarının neşesi oldu. Bu arada 15 Ocak'ta bitecek kamp süresini uzatma ihtimali olduğu belirtildi.