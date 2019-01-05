05 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Quaresma'nın keyfi yerinde

Quaresmanın keyfi yerinde
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

'ın Portekizli yıldız , dün sabahki antrenmandaki neşeli hareketleri ile dikkati çekti.

Kamp kadrosuna son anda dahil edilen tecrübeli oyuncu, toplu koşular sırasında ilk sırada yer alırken, yaptığı esprilerle takım arkadaşlarının neşesi oldu. Bu arada 15 Ocak'ta bitecek kamp süresini uzatma ihtimali olduğu belirtildi.
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