05 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Beşiktaşta hazırlıklar devam ediyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2019

'de ikinci devre hazırlıklarını 'nın Belek bölgesinde devam günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah beyazlı ekipte akşam antrenmanı salonda yapılan çalışmalarla başladı. Antrenmana sahada devam eden futbolcular, tam sahada pas çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılan oyuncular bir grup kanat organizasyonları gerçekleştirirken, diğer grup savunma-hücum organizasyonları üzerinde durdu. Sonrasında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi. Dar alanda yapılan maçlarda attığı gollerle dikkat çekti.

Öte yandan dün geç saatlerde kampa katılan Loris Karius, takımla birlikte çalışmalara katıldı. ve Alpay Çelebi ise salonda çalıştı.

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