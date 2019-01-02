02 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Henüz karar vermedik

Henüz karar vermedik
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.01.2019

, forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılacakları konuşulan ve konusuna da açıklık getirdi.

, forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılacakları konuşulan ve konusuna da açıklık getirdi. Kavalcı, "Kesin bir karar yok. Şu anda toplantı yapıyoruz. İkisinin de durumu bugün, yarın belli olacak" dedi.

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