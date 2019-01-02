Henüz karar vermedik

02 Ocak 2019, Çarşamba
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Ahmet Kavalcı, forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılacakları konuşulan Tolga Zengin ve Gökhan Töre konusuna da açıklık getirdi.
Ahmet Kavalcı, forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılacakları konuşulan Tolga Zengin ve Gökhan Töre konusuna da açıklık getirdi. Kavalcı, "Kesin bir karar yok. Şu anda toplantı yapıyoruz. İkisinin de durumu bugün, yarın belli olacak" dedi.
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