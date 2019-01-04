04 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Orkan Çınar geri dönebilir

Orkan geri dönebilir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2019

kampı kadrosunu belirleyen teknik direktörü , ’yi kadro dışında bıraktı. Siyah-beyazlı kulüp bu gelişme sonrası kanatlarda oluşan açığı kapatmak için harekete geçti.

'ın sezon başında 'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu 'ın siyah-beyazlı kulübe geri dönmesine karar verildi. 22 yaşındaki Dortmund doğumlu Orkan Çınar, sağ kanat pozisyonunda forma giyiyor. 2017'de G.Antep'ten Beşiktaş'a transfer edilen Orkan, ve Demirspor'a kiralık gönderildi. Genç futbolcu bu sezon Adana Demirspor ile çıktığı 16 maçta 3 gol attı.
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