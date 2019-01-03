03 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a yağmur engeli

Beşiktaşa yağmur engeli
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

Sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için bugün 'ya gelen , ilk antrenmanını sahada yapamadı. Siyah-beyazlılar, yoğun yağmur nedeniyle salonda çalıştı.

İkinci yarı hazırlıkları için bugün 'ya gelen , ilk antrenmanını sahada gerçekleştiremedi. İdman öncesinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle, idman salona alınırken, futbolcular burada kondisyon çalıştı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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