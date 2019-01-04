04 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Pellegrini'den Medel itirafı

Pellegriniden Medel itirafı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2019

'ın Şilili yıldızı ’i etmek istediği iddia edilen West Ham’da teknik direktör , Brighton maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, kendisine yöneltilen transferi için, "Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor" yorumunu yaptı. West Ham taraftarları, bir süre önce yapılan "West Ham, Gary Medel'i etmeli mi?" anketinde yüzde 69 'evet' cevabı verirken, taraftarların sadece yüzde 31'i bu transferi istememişti.

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