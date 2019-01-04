Beşiktaş, Fabri ile anlaştı!
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan 31 yaşındaki İspanyol kaleci Fabri yeniden siyah-beyazlılara dönüyor.
Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi geri getirmek için hamlesini yaptı.
Siyah-beyazlıların Fabri ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, kulübü Fulham ile ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi.
Fabri de dönmek istiyor
Öte yandan Fabri de Beşiktaş'a geri dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.
Beşiktaş Kulübü'nün Fabri'yi 1,5 senelik kiralamak istediği, İngiliz ekibinin ise 6 aylık kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Anlaşmadaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Fabri'nin Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.
Karius eleştililriyordu
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius sezon başından bu yana gösterdiği performansla zaman zaman eleştiriliyordu.
Siyah-beyazlı yönetim, kaleyi garantiye almak için Fabri'yi yeniden takıma kazandırmak istiyor.
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