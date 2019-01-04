04 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Fabri ile anlaştı!

Fabri geri dönüyor!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

'tan 'a olan 31 yaşındaki İspanyol kaleci  yeniden siyah-beyazlılara dönüyor.

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren , eski kalecisi 'yi geri getirmek için hamlesini yaptı.

Siyah-beyazlıların Fabri ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, kulübü ile ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi.

Fabri de dönmek istiyor

Öte yandan Fabri de Beşiktaş'a geri dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.

Beşiktaş Kulübü'nün Fabri'yi 1,5 senelik kiralamak istediği, İngiliz ekibinin ise 6 aylık kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Anlaşmadaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Fabri'nin Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

Karius eleştililriyordu

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius sezon başından bu yana gösterdiği performansla zaman zaman eleştiriliyordu.

Siyah-beyazlı yönetim, kaleyi garantiye almak için Fabri'yi yeniden takıma kazandırmak istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaşa Kolombiyalı stoper Beşiktaş'a Kolombiyalı stoper
Pepenin yeni takımı belli oldu! Pepe'nin yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş, bir eksikle hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, bir eksikle hazırlıklarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör