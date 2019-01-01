Burak Yılmaz ikiye böldü

Bir grup Siyah-Beyazlı taraftar sosyal medyada Burak Yılmaz’ına lınmasına şiddetle karşı çıktı. Ancak bir grup da tecrübeli futbolcunun trasnferini destekliyor

Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Burak Yılmaz'ın imzası izin gün sayarken, taraftarlar arasında kriz çıktı... Bir grup Siyah-Beyazlı taraftar, golcü futbolcunun transfer edilmemesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Bu taraftarlar, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'a karşı Galatasaray formasıyla oynayan Burak'ın kendini yere atarak penaltı kazandığını iddia ediyor ve "Böyle futbolcu istemiyoruz" diyor. Ancak başka bir grup da takımın golcüye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Mutlaka gelmeli" görüşünü savunuyor.