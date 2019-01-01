01 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz ikiye böldü

Burak Yılmaz ikiye böldü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Bir grup Siyah-Beyazlı taraftar sosyal medyada ’ına lınmasına şiddetle karşı çıktı. Ancak bir grup da tecrübeli futbolcunun trasnferini destekliyor

her konuda anlaşma sağladığı 'ın imzası izin gün sayarken, taraftarlar arasında kriz çıktı... Bir grup Siyah-Beyazlı taraftar, golcü futbolcunun transfer edilmemesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Bu taraftarlar, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'a karşı formasıyla oynayan Burak'ın kendini yere atarak penaltı kazandığını iddia ediyor ve "Böyle futbolcu istemiyoruz" diyor. Ancak başka bir grup da takımın golcüye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Mutlaka gelmeli" görüşünü savunuyor.

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