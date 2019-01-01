01 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Pepe satılmalıydı

Pepe satılmalıydı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Başkanı adayı , “ devre arası Porto’ya ya da ’e gönderilebilirdi. ’den daha formdaydı” dedi

Başkanı 'a 2019 seçimlerinde rakip olacağını ilan eden , FutbolArena'ya flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız 'nin alacaklarına karşılık gönderilmesinin hata olduğunu belirten Tekinoktay, "Pepe devre arasında Porto'ya ya da 'e gönderilebilirdi. Bana göre formdaydı. Pepe'nin maaşını ödeyip iki maç kazansaydık, Beşiktaş şampiyonluğun favorisiydi" diye konuştu. Tekinoktay şöyle devam etti: "Kasımpaşa maçında yediğimiz ikinci golden sonra 'in bile gözlerinin bittiği benim dikkatimi çekti. Gözlerindeki heyecan bitmiş, travma geçiyorlar. Takımın içinde çok travmatik bir durum olduğu görülüyor, Beşiktaş bu geçiş döneminde çok büyük zarar da görebilir. Beşiktaş kongre üyesi olsam oyumu bana veririm. Ben kongre üyesiyim, oyumu kendime atacağım zaten."

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