Pepe satılmalıydı
Beşiktaş Başkanı adayı Hürser Tekinoktay, “Pepe devre arası Porto’ya ya da Çin’e gönderilebilirdi. Real Madrid’den daha formdaydı” dedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a 2019 seçimlerinde rakip olacağını ilan eden Hürser Tekinoktay, FutbolArena'ya flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız Pepe'nin alacaklarına karşılık gönderilmesinin hata olduğunu belirten Tekinoktay, "Pepe devre arasında Porto'ya ya da Çin'e gönderilebilirdi. Bana göre formdaydı. Pepe'nin maaşını ödeyip iki maç kazansaydık, Beşiktaş şampiyonluğun favorisiydi" diye konuştu. Tekinoktay şöyle devam etti: "Kasımpaşa maçında yediğimiz ikinci golden sonra Medel'in bile gözlerinin bittiği benim dikkatimi çekti. Gözlerindeki heyecan bitmiş, travma geçiyorlar. Takımın içinde çok travmatik bir durum olduğu görülüyor, Beşiktaş bu geçiş döneminde çok büyük zarar da görebilir. Beşiktaş kongre üyesi olsam oyumu bana veririm. Ben kongre üyesiyim, oyumu kendime atacağım zaten."
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