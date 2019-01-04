04 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic geri gelebilir

Adem Ljajic geri gelebilir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2019

'ta kiralık olarak forma giyen ile ilgili cephesinden önemli bir açıklama geldi.

İtalyan basınında 'ın 6.5 milyon euro'yu bulan bu bedeli ödemekte zorlanacağı ve transferden vazgeçebileceği belirtildi. Konuyla ilgili Başkanı Urbano Cairo, 'in dönüşüyle ilgili şu ana kadar bir görüşme yapmadıklarını belirterek, "Antrenörle ve sportif direktörle görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.
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