04 Ocak 2019, Cuma
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Adem Ljajic geri gelebilir
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic ile ilgili Torino cephesinden önemli bir açıklama geldi.
İtalyan basınında Beşiktaş'ın 6.5 milyon euro'yu bulan bu bedeli ödemekte zorlanacağı ve transferden vazgeçebileceği belirtildi. Konuyla ilgili Torino Başkanı Urbano Cairo, Adem Ljajic'in dönüşüyle ilgili şu ana kadar bir görüşme yapmadıklarını belirterek, "Antrenörle ve sportif direktörle görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.
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