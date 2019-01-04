Rıza Çalımbay: Burak Beşiktaş'a güç katar
Teknik direktör Rıza Çalımbay, “Burak, Beşiktaş’a faydalı olur. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. Beşiktaş’a çok şey katacağına da inanıyorum” dedi
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine kattığı Burak Yılmaz için birçok farklı yorum yapılsa da, teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlılara güç katacağını söyledi. Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş'ın devre arasında göndereceği, alacağı oyuncular olması gerekiyor. Burak Yılmaz, Beşiktaş için bir avantaj olur. Çok iyi bir futbolcu ve golcü. Beşiktaş'ın da ona ihtiyacı var. Geçen sene sakat şekilde oynadı ve Trabzonspor'da iyi maçlar çıkardı" diye konuştu.
SAKAT SAKAT BİLE OYNADI
Çalımbay şöyle devam etti: "Burak geçen sene sakat sakat oynadı. Ona rağmen de Trabzon'da iyi maçlar çıkardı. Son 2-3 maç benden izin istedi, 'ameliyat olmak gerekiyor' dedi. Şu anda sağlam. Kafa olarak da bana göre her türlü hazır durumda. Beşiktaş'a mutlaka çok iyi şeyler verecektir. Eğer Burak Beşiktaş'a alınmışsa, imza atmışsa faydalı olur. Böyle bölünme değil de şu durumlarda sahip çıkmak gerekiyor. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. Burak'ın Beşiktaş'a çok şey vereceğine inanıyorum."
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