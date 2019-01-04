04 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Rıza Çalımbay: Burak Beşiktaş'a güç katar

Burak Beşiktaşa güç katar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Teknik direktör , “Burak, ’a faydalı olur. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. Beşiktaş’a çok şey katacağına da inanıyorum” dedi

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine kattığı için birçok farklı yorum yapılsa da, teknik direktör , tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlılara güç katacağını söyledi. Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu söyleyen Çalımbay, "'ın devre arasında göndereceği, alacağı oyuncular olması gerekiyor. Burak Yılmaz, Beşiktaş için bir avantaj olur. Çok iyi bir futbolcu ve golcü. Beşiktaş'ın da ona ihtiyacı var. Geçen sene sakat şekilde oynadı ve 'da iyi maçlar çıkardı" diye konuştu.

SAKAT SAKAT BİLE OYNADI

Çalımbay şöyle devam etti: "Burak geçen sene sakat sakat oynadı. Ona rağmen de 'da iyi maçlar çıkardı. Son 2-3 maç benden izin istedi, 'ameliyat olmak gerekiyor' dedi. Şu anda sağlam. Kafa olarak da bana göre her türlü hazır durumda. Beşiktaş'a mutlaka çok iyi şeyler verecektir. Eğer Burak Beşiktaş'a alınmışsa, imza atmışsa faydalı olur. Böyle bölünme değil de şu durumlarda sahip çıkmak gerekiyor. Taraftarın sahip çıkması gerekiyor. Burak'ın Beşiktaş'a çok şey vereceğine inanıyorum."

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