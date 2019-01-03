03 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kabore teklifi reddedildi

Kabore teklifi reddedildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.01.2019

'da forma giyen Burkina Fasolu ön libero Charles Kabore’nin adı bir süredir ’la birlikte anılıyordu.

Rus basını, siyah-beyazlı yönetimin 30 yaşındaki futbolcu için ara döneminde girişimde bulunacağını yazmıştı. Kabore'nin menajeri Dmitry Selyuk, 'da yayım yapan Izvestia gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ", Kabore'yi ocak ayında transfer edebilmek için bir teklif sundu. Ancak , bu teklifi geri çevirdi."
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