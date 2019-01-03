03 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Vida için dört kulüp devrede

Vida için dört kulüp devrede
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

’da düzenlenen ’nda 6 maçta forma giyip 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Vida, bu sezon ’ta ise 22 karşılaşmada görev aldı.

'nda sergilediği başarılı performansla transferin gözde isimlerinden birisi olan Domagoj Vida için 'a teklifler gelmeye başladı. Hırvat basınında yer alan haberlere göre tecrübeli stopere Fulham ve Monaco'dan sonra ve Everton da talip oldu. Bu arada menajerlerin Beşiktaş'ı Vida konusunda yokladığı, siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncuya 10 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği öğrenildi.

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