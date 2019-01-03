Vida için dört kulüp devrede

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 6 maçta forma giyip 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Vida, bu sezon Beşiktaş’ta ise 22 karşılaşmada görev aldı.

Dünya Kupası'nda sergilediği başarılı performansla transferin gözde isimlerinden birisi olan Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklifler gelmeye başladı. Hırvat basınında yer alan haberlere göre tecrübeli stopere Fulham ve Monaco'dan sonra West Ham United ve Everton da talip oldu. Bu arada menajerlerin Beşiktaş'ı Vida konusunda yokladığı, siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncuya 10 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği öğrenildi.