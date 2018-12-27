Pektemek gol demek

Süper Lig'in ilk yarısında 5 gol atan Mustafa Pektemek, takımın en skorer oyuncusu unvanını aldı. Gökhan Gönül 1262 dakikayla en istikrarlı isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 26 puan toplayan ve 7. sırada bulunarak beklentilerin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş'ta, 17 maçlık bölümde öne çıkan isimler Gökhan Gönül ve Mustafa Pektemek oldu. 33 yaşındaki sağ bek Gökhan Gönül, zaman zaman yaşadığı sakatlıklara rağmen ilk yarıda en fazla süre alan isim olarak dikkati çekti. Süper Lig'de sadece bir maç kaçıran Gökhan, 1262 dakika sahada kalmayı başardı. Hırvat stoper Vida, 15 maç ve 1255 dakika, Alman file bekçisi Karius ise 13 karşılaşma ve 1170 dakika süre aldı.

RYAN BABEL İKİNCİ, VAGNER LOVE ÜÇÜNCÜ

Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, en golcü oyuncu unvanını aldı. Sezon başında kadroya girmekte zorlanan fakat sonrasında şans bulmaya başlayan 30 yaşındaki santrfor, 9 maçta 5 gol attı. İlk yarının son bölümlerinde az forma giyen Babel, 4 kez fileleri havalandırırken, Vagner Love ve devre bitmeden takımdan ayrılan Pepe üçer gol sevinci yaşadı.

EN HIRÇINI ŞİLİLİ KARTAL

Siyah-beyazlı takımda ilk yarının en hırçın oyuncusu Gary Medel oldu. İlk yarıda 14 maçta görev alan Şilili futbolcu, bunların 6'sında kart gördü. Beş kez sarı kartla cezalandırılan Medel, bir defa da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.