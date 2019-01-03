Quaresma gitti geldi

Kulübe ihtarname çektiği için kamp kadrosundan çıkartılan Quaresma ve Larin, Güneş-yönetim zirvesinin ardından yeniden kadroya dahil oldu

Beşiktaş'ın bugün Antalya'da başlayacak devre arası kampı için belirlenen kadro yapılan açıklama ile son şeklini aldı. Dün sabah saatlerinde Quaresma ve Larin'in de aralarında bulunduğu 6 futbolcunun kampa götürülmemesine karar verilmişti. Özellikle Quaresma'nın isminin çok fazla tepki çekmesinin yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş'in de Portekizli futbolcuyu kampa götürmeyi istemesi üzerine yeniden yapılan toplantıda kamp kadrosuna son şekli verildi. Quaresma'nın yanı sıra Cyle Larin'in de Antalya'ya götürülerek takımda yer almasına karar verilirken; diğer dört futbolcu Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love ve Tolgay Arslan için durum değişmedi. Kadroya, alt yapıdan 12 genç futbolcu dahil edildi. Quaresma için yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da, "Beşiktaş'ta bir oyuncu alacaklarını istedi diye kadro dışı bırakılmaz. Adam hakkını talep ediyor diye böyle bir şey yapamayız. Quaresma vazgeçilip gönderilecek bir futbolcu değil. Bir teklif gelirse bu değerlendirilir. Ancak bir bedel karşılığında Quaresma ayrılabilir. Ricardo, Beşiktaş taraftarıyla bütünleşmiş bir futbolcu" açıklamasını yaptı.