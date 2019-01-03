03 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Quaresma gitti geldi

Quaresma gitti geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Kulübe ihtarname çektiği için kamp kadrosundan çıkartılan ve , Güneş-yönetim zirvesinin ardından yeniden kadroya dahil oldu

Beşiktaş'ın bugün 'da başlayacak devre arası kampı için belirlenen kadro yapılan açıklama ile son şeklini aldı. Dün sabah saatlerinde ve 'in de aralarında bulunduğu 6 futbolcunun kampa götürülmemesine karar verilmişti. Özellikle Quaresma'nın isminin çok fazla tepki çekmesinin yanı sıra teknik direktör 'in de Portekizli futbolcuyu kampa götürmeyi istemesi üzerine yeniden yapılan toplantıda kamp kadrosuna son şekli verildi. Quaresma'nın yanı sıra Cyle Larin'in de Antalya'ya götürülerek takımda yer almasına karar verilirken; diğer dört futbolcu , , Vagner Love ve için durum değişmedi. Kadroya, alt yapıdan 12 genç futbolcu dahil edildi. Quaresma için yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da, "'ta bir oyuncu alacaklarını istedi diye kadro dışı bırakılmaz. Adam hakkını talep ediyor diye böyle bir şey yapamayız. Quaresma vazgeçilip gönderilecek bir futbolcu değil. Bir teklif gelirse bu değerlendirilir. Ancak bir bedel karşılığında Quaresma ayrılabilir. Ricardo, Beşiktaş taraftarıyla bütünleşmiş bir futbolcu" açıklamasını yaptı.

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