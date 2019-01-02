02 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hazırlıklar yarın başlıyor

Beşiktaşta hazırlıklar yarın başlıyor
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan , ikinci yarı hazırlıklarına yarın kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.

Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlı ekip, 11 günlük kampın ardından çalışmalarını noktalayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 8 Ocak Salı günü ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak.

11 Ocak Cuma günü Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile karşılaşacak , 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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