Beşiktaşta hazırlıklar yarın başlıyor

02 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta hazırlıklar yarın başlıyor
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.
Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlı ekip, 11 günlük kampın ardından çalışmalarını noktalayacak.
Siyah-beyazlı ekip, 8 Ocak Salı günü Hollanda ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak.
11 Ocak Cuma günü Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile karşılaşacak Beşiktaş, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!