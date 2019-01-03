Boyataya rakip çıktı

03 Ocak 2019, Perşembe
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Boyata'ya rakip çıktı
Giriş Tarihi: 02.01.2019
İsmi Beşiktaş ile anılan 28 yaşındaki stoper Dedryck Boyata, şimdi de İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ın transfer gündemine geldi.
Boyata, bu sezon Celtic forması ile çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. 2015 yılında Manchester City'den 2 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Dedryck Boyata, İngiliz kulübünün altyapısında futbol eğitimini aldı. Dedryck Boyata'nın Celtic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde bitecek.
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