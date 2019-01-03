03 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Boyata'ya rakip çıktı

Boyataya rakip çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.01.2019

İsmi Beşiktaş ile anılan 28 yaşındaki stoper , şimdi de ekibi Fulham’ın gündemine geldi.

Boyata, bu sezon Celtic forması ile çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. 2015 yılında 'den 2 milyon euro bonservis bedeli ile edilen , İngiliz kulübünün altyapısında futbol eğitimini aldı. Dedryck Boyata'nın Celtic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde bitecek.
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