Fabri’ye kiralık teklifi
Beşiktaş Yönetimi, Fulham’da kadroya bile giremeyen Fabri içinh arekete geçti. Bu oyuncunun kiralanması için görüşmelere hız veildr
Beşiktaş Yönetimi sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a sattığı Fabri'yi kiralamak için harekete geçti. İngiliz takımında kadroya bile giremeyen İspanyol file bekçisinin kiralanması için görüşmelere hız veren Siyah-Beyazlı yönetimin Fulham'ı ikna etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında. Fabri'nin de Beşiktaş'a dönmek istediği öğrenildi.
UTKU GİDEBİLİR
Karıus'tan yeterli verimi alamayan Şenol Güneş'in Fabri'nin dönmesine çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İspanyol kalecinin kiralanması durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin 3. kaleci durumunda olan Utku Yuvakuran'ı da bir başka kulübü kiralamasının söz konusu olduğu gelen bilgiler arasında
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