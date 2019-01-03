03 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fabri’ye kiralık teklifi

Fabri’ye kiralık teklifi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Yönetimi, ’da kadroya bile giremeyen içinh arekete geçti. Bu oyuncunun kiralanması için görüşmelere hız veildr

Yönetimi sezon başında 6 milyon Euro'ya 'a sattığı 'yi kiralamak için harekete geçti. İngiliz takımında kadroya bile giremeyen İspanyol file bekçisinin kiralanması için görüşmelere hız veren Siyah-Beyazlı yönetimin Fulham'ı ikna etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında. Fabri'nin de Beşiktaş'a dönmek istediği öğrenildi.

UTKU GİDEBİLİR

Karıus'tan yeterli verimi alamayan 'in Fabri'nin dönmesine çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İspanyol kalecinin kiralanması durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin 3. kaleci durumunda olan Utku Yuvakuran'ı da bir başka kulübü kiralamasının söz konusu olduğu gelen bilgiler arasında

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