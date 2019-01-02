Trabzonsporda 10 genç isim kampta

Trabzonspor'un Antalya kampına 10 genç isim katılacak.

10 genç Antalya kampına götürülecek. Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun (sol bek), 1461'dan Bahadır Han Güngördü (kaleci), Yunus Emre Çakır (stoper), Serkan Asan (sağ bek), Burak Temur (forvet), Yağızcan Erdem (orta saha), 21 yaş altından Ali Karnapoğlu (stoper), Berkay Kara (sağ kanat), Koray Kılınç (forvet) ve Oğuzhan Açıl (stoper), kamp kadrosunda yer alacaklar.



29 kişilik ordu



Bordo-mavili takımın 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Toure, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, İbanez, Kucka, Hasan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Rodallega, Ekuban, Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl."



8 OYUNCU YOK



Karadeniz ekibinin 3-12 Ocak arasında Antalya'da gerçekleştirilecek devre arası kampının kadrosu belirlendi. Asya Kupası maçları nedeniyle milli takımda bulunan İranlı Amiri ile Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur, Burak, satış listesine konulan Zeki, Olcay, sakatlığı devam eden Onazi ve genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kadroya alınmadı.​