02 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Trabzonspor'da 10 genç isim kampta

Trabzonsporda 10 genç isim kampta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.01.2019

'un kampına 10 genç isim katılacak.

10 genç kampına götürülecek. Kırklarelispor'dan dönen (sol bek), 1461'dan (kaleci), Yunus Emre Çakır (stoper), (sağ bek), (forvet), Yağızcan Erdem (orta saha), 21 yaş altından Ali Karnapoğlu (stoper), Berkay Kara (sağ kanat), Koray Kılınç (forvet) ve Oğuzhan Açıl (stoper), kamp kadrosunda yer alacaklar.

29 kişilik ordu

Bordo-mavili takımın 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Toure, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, İbanez, Kucka, Hasan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Rodallega, Ekuban, Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl."

8 OYUNCU YOK

Karadeniz ekibinin 3-12 Ocak arasında Antalya'da gerçekleştirilecek devre arası kampının kadrosu belirlendi. Asya Kupası maçları nedeniyle milli takımda bulunan İranlı Amiri ile Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur, Burak, satış listesine konulan Zeki, Olcay, sakatlığı devam eden Onazi ve genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kadroya alınmadı.​

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Babası açıkladı! İşte Burak Yılmazın yeni takımı Babası açıkladı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
Yeni yılın ilk bombası Beşiktaştan! 4 yıllık sözleşme... Yeni yılın ilk bombası Beşiktaş'tan! 4 yıllık sözleşme...
İki Hollandalı birlikte kutladı İki Hollandalı birlikte kutladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör