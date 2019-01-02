02 Ocak 2019, Çarşamba
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Maximilian Philipp sürprizi
Giriş Tarihi: 01.01.2019
Takımın yaşlandığını ve bu yüzden güçten düştüğünü bilen teknik direktör Şenol Güneş takımı kesinlikle gençleştirmek istiyor. Bu dönemde menajerler tarafından getirilen Maximilian Philipp ismi tecrübeli teknik adamın ilgisini çekti.
Geçen sezon Dortmund'un 20 milyon euro'ya aldığı 24 yaşındaki golcü için menajerlerin "Beşiktaş'a getirebiliriz" sözleri, Güneş'i umutlandırdı. Favre'nin kadro dışı bıraktığı Philipp'in adı, Beşiktaş'ın Isak için Dortmund'la temas kurması üzerine gündeme geldi. Almanya'da yaşayan gurbetçi menajerler, "Isak'a verilecek parayla Phillipp'i alabilirsiniz" demeleri üzerine bu operasyona başlandığı öğrenildi
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