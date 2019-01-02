02 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Maximilian Philipp sürprizi

Maximilian Philipp sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Takımın yaşlandığını ve bu yüzden güçten düştüğünü bilen teknik direktör takımı kesinlikle gençleştirmek istiyor. Bu dönemde menajerler tarafından getirilen ismi tecrübeli teknik adamın ilgisini çekti.

Geçen sezon Dortmund'un 20 milyon euro'ya aldığı 24 yaşındaki golcü için menajerlerin "'a getirebiliriz" sözleri, Güneş'i umutlandırdı. Favre'nin kadro dışı bıraktığı Philipp'in adı, Beşiktaş'ın Isak için Dortmund'la temas kurması üzerine gündeme geldi. 'da yaşayan gurbetçi menajerler, "Isak'a verilecek parayla Phillipp'i alabilirsiniz" demeleri üzerine bu operasyona başlandığı öğrenildi

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