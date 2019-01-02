02 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Orkan Çınar Beşiktaş'a dönüyor

Orkan Çınar Beşiktaşa dönüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.01.2019

'ın sezon başında 'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu , siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

, sezon başında 'a kiralamıştı. Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.

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