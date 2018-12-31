31 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Medel’e West Ham çağrısı

Medel’e West Ham çağrısı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.12.2018

ekibi ’da taraftarlar, “ edilsin mi?” anketine yüzde 69 oranında ‘evet’ yanıtı verdi

'ın Şilili futbolcusu Gary ile ilgilenen , taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, "West Ham, Gary Medel'i etmeli mi?" anketinde yüzde 69 "evet" cevabı verirken taraftarların sadece yüzde 31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi. İngiliz basını ise daha önce 2013-14 sezonunda Cardiff'te oynayan Medel'in tecrübesine sahip olduğunu ve transferin 8 milyon euro civarında bir bonservisle bitebileceğini kaydetti. 'in jokeri olan Gary Medel'in 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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