31 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ryan Babel’e izin çıkmadı

Ryan Babel’e izin çıkmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Güneş Hollandalı starın takımdan gönderilmemesini istedi. Yönetim bunun üzerine Babel’i satmama kararı aldı

'da yönetimle bir görüşme gerçekleştiren , Babel'in takımda kalmasını istedi. Yönetimi bunun üzerine Hollandalı futbolcuyu satma fikrini askıya aldı. Babel'in sözleşmesi sezon sonu biteceği için bu futbolcuyla anlaşmak isteyen yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'i ikna ederek 2 yıllık bir sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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