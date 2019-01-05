Bana Vidayı getirin

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"Bana Vida'yı getirin"
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019
Fulham Teknik Direktörü Ranieri, transferde önceliği Beşiktaş’tan Domagoj Vida’ya verdi.
Le10Sport'un haberine göre Ranieri, öncelikle defansa takviye isterken yönetime verdiği ilk isim Beşiktaş'tan Vida oldu. Leicester City'nin başındayken de Vida'yı isteyen Ranieri'nin, Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle iyi bir teklif gelmesi halinde Vida'yı alabileceği iddia edildi.
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