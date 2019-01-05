05 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

"Bana Vida'yı getirin"

Bana Vidayı getirin
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

Fulham Teknik Direktörü Ranieri, transferde önceliği ’tan ’ya verdi.

Le10Sport'un haberine göre Ranieri, öncelikle defansa takviye isterken yönetime verdiği ilk isim 'tan Vida oldu. Leicester City'nin başındayken de Vida'yı isteyen Ranieri'nin, Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle iyi bir teklif gelmesi halinde Vida'yı alabileceği iddia edildi.
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