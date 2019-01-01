01 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Onur için top Şenol Güneş’te

Onur için top Güneş’te
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Yönetimi, ’la ipleri koparmak üzere olan için son kararı ’e bıraktı

'ta 'ın adı konuşulmaya başlandı. Karius'un istenilen performansı verememesi nedeniyle kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen yönetimin Onur için nabız yoklamaya başladı. Yönetimin Onur'u ciddi biçimde düşündüğü ama kararı 'in vereceği belirlendi.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

'da daha önce Onur ile çalışan Şenol Güneş'in Onur'a onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu futbolcu ile ekonomik koşullarda da anlaşma sağlanırsa bu transfer mutlu sonla bitecek

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