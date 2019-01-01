01 Ocak 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Onur Recep Kıvrak'ın adı konuşulmaya başlandı. Karius'un istenilen performansı verememesi nedeniyle kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen yönetimin Onur için nabız yoklamaya başladı. Yönetimin Onur'u ciddi biçimde düşündüğü ama kararı Şenol Güneş'in vereceği belirlendi.
Onur için top Şenol Güneş’te
Giriş Tarihi: 31.12.2018
Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor’la ipleri koparmak üzere olan Onur Recep Kıvrak için son kararı Şenol Güneş’e bıraktı
Beşiktaş'ta Onur Recep Kıvrak'ın adı konuşulmaya başlandı. Karius'un istenilen performansı verememesi nedeniyle kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen yönetimin Onur için nabız yoklamaya başladı. Yönetimin Onur'u ciddi biçimde düşündüğü ama kararı Şenol Güneş'in vereceği belirlendi.
ESKİ ÖĞRENCİSİ
Trabzonspor'da daha önce Onur ile çalışan Şenol Güneş'in Onur'a onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu futbolcu ile ekonomik koşullarda da anlaşma sağlanırsa bu transfer mutlu sonla bitecek
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