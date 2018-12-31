Ahmet Oğuzu al Mustafa Pektemeki ver

Kara Kartal, Ahmet Oğuz için G.Birliği’nin kapısını çaldı. Başkent ekibi teklife, “Mustafa Pektemek’i verin, alacaklarını da siz ödeyin” talebiyle dönüş yaptı

Teknik direktör Şenol Güneş'in, sezon başından bu yana ısrarla transfer edilmesini istediği sağ bek için girişimler hızlandırıldı. Siyah-beyazlı yönetim, bu konuda yeniden düğmeye bastı ve Gökhan Gönül'ün yanına Gençlerbirliği'nin 25 yaşındaki sağ beki Ahmet Oğuz'u istedi. Beşiktaş'ın bu teklifi üzerine Başkent temsilcisi de karşı hamleye geçti ve siyah-beyazlılardan Mustafa Pektemek'i istedi. Kırmızı-siyahlılar bununla da kalmadı ve "Mustafa'nın sezon sonuna kadar alacaklarını da siz ödersiniz" dedi.



SON KARARI KULÜBÜM VERİR



Beşiktaş yönetimi bu karşı hamle üzerine düşünmek için süre istedi. Öte yandan adı sıkça Beşiktaş'la geçmeye başlayan Ahmet ise "Gençlerbirliği'nde kaptanlığa kadar yükselmiş bir futbolcuyum. Buradan bir gün başka takıma gitmek için çıkarsam, ancak başkanımız Murat Cavcav'ın izniyle, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olacaktır" diyerek son kararı kulübünün verebileceğini ifade etti. Bu arada Şenol Güneş'in menajerler tarafından önerilen Sivassporlu Douglas ve Lazio'dan Patric isimlerini reddettiği ifade edildi