31 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Oğuz'u al Mustafa Pektemek'i ver

Ahmet Oğuzu al Mustafa Pektemeki ver
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.12.2018

, için G.Birliği’nin kapısını çaldı. Başkent ekibi teklife, “’i verin, alacaklarını da siz ödeyin” talebiyle dönüş yaptı

Teknik direktör 'in, sezon başından bu yana ısrarla transfer edilmesini istediği sağ bek için girişimler hızlandırıldı. Siyah-beyazlı yönetim, bu konuda yeniden düğmeye bastı ve 'ün yanına 'nin 25 yaşındaki sağ beki 'u istedi. 'ın bu teklifi üzerine Başkent temsilcisi de karşı hamleye geçti ve siyah-beyazlılardan 'i istedi. Kırmızı-siyahlılar bununla da kalmadı ve "Mustafa'nın sezon sonuna kadar alacaklarını da siz ödersiniz" dedi.

SON KARARI KULÜBÜM VERİR

Beşiktaş yönetimi bu karşı hamle üzerine düşünmek için süre istedi. Öte yandan adı sıkça Beşiktaş'la geçmeye başlayan Ahmet ise "Gençlerbirliği'nde kaptanlığa kadar yükselmiş bir futbolcuyum. Buradan bir gün başka takıma gitmek için çıkarsam, ancak başkanımız Murat Cavcav'ın izniyle, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olacaktır" diyerek son kararı kulübünün verebileceğini ifade etti. Bu arada Şenol Güneş'in menajerler tarafından önerilen Sivassporlu Douglas ve Lazio'dan Patric isimlerini reddettiği ifade edildi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ryan Babel’e izin çıkmadı Ryan Babel’e izin çıkmadı
Süper Lig devinden Bakambu hamlesi! Süper Lig devinden Bakambu hamlesi!
Beşiktaş yıldız golcü ile anlaştı Beşiktaş yıldız golcü ile anlaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör