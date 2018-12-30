30 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yönetimine tatil yok! Transferler kampa yetişecek

Beşiktaş yönetimine tatil yok! Transferler kampa yetişecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.12.2018

Yönetimi yılbaşında ekstra mesai yapıyor. Sağ bek, stoper, orta saha ve golcü yapacak olan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'taki kampına kadar en az 2 futbolcuya imza attırmanın peşinde.

Transferde hareketli günler geçiren 'ta yönetim tatili unuttu. Yılbaşı öncesinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'ta başlayacak kampına kadar en az 2 bitirmek istiyor. Sağ bek, stoper, orta saha ve forvet alacak olan 'da isimler de belli olmaya başladı. Stoper transferinde 'dan 'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da 'ın konusundaki net kararını bekliyor. Savunmaya takviye yapacak olan siyah-beyazlı ekip, şartlar oluşursa her iki futbolcu için de hamle yapacak. , 'nın affedilmesini isterken, bu oyuncunun kamptaki performansına göre orta saha transferi askıya alınabilir.

Tek isteği Burak Yılmaz
İki sezondur kadroda 'ı kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, bu futbolcuyu istediğini yönetime yineledi. Ligin ilk yarısının bitmesiyle birlikte bu futbolcuyla temasa geçen yönetim, oyuncunun 'dan bonservisini almasını bekliyor. Burak için herhangi bir ödeme yapmak istemeyen Beşiktaş, futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 2,5 yıllık teklif yaptı. Burak transferini bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, Vagner Love'la da yolları ayırmak için beklemede. Bir diğer forvet Cyle Larin ise, Sadık Çiftpınar transferinde takasta kullanarak Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak vermenin planlarını yapıyor.
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